Një studim i fundit tregon rritje të ndjenjave ksenofobike dhe antimyslimane në Gjermani

Një studim i fundit ka zbuluar një rritje shqetësuese të ndjenjave ksenofobike dhe antimyslimane në gjithë Gjermaninë, veçanërisht në shtetet e saj perëndimore, duke shkaktuar shqetësime për kohezionin social dhe qëndrueshmërinë demokratike, transmeton Anadolu.

Studimi i kryer nga studiuesit e Universitetit të Leipzigut, Prof. Dr. Oliver Decker dhe Prof. Dr. Ayline Heller, ka zbuluar një rritje prej 4,8 pikë përqindjeje në mbështetjen për botëkuptimin ksenofobik që nga viti 2022, duke përfshirë 21,8 për qind të popullsisë.

Gjermania Perëndimore, e konsideruar tradicionalisht më e hapur ndaj diversitetit dhe multikulturalizmit, ka shënuar një rritje të theksuar prej 6,7 pikësh në 19,3 për qind mbështetje për pikëpamjet ksenofobike. Ndërkohë, në shtetet lindore, pikëpamjet ksenofobike kanë marrë mbështetje nga afërsisht 31,5 për qind e të anketuarve.

Studimi nxjerr në pah një ndjenjë në rritje antimyslimane, me 32,8 për qind e banorëve të shtetit perëndimor që mbështesin ndalimin e imigrimit mysliman, nga 23,6 për qind në vitin 2022. Mbi 48 për qind e të anketuarve kanë raportuar se “ndihen si të huaj në vendin e tyre për shkak të pranisë myslimane”, një rritje e ndjeshme nga 36,6 për qind dy vjet më parë.

Sondazhi zbuloi gjithashtu një rënie të ndjeshme të kënaqësisë me demokracinë gjermane, duke rënë me 15,4 pikë në 42,3 për qind në mbarë vendin. Kjo pakënaqësi ishte më e theksuar në shtetet lindore, ku vetëm 29,7 për qind kanë thënë se janë të kënaqur me mënyrën se si funksionon demokracia në vend, krahasuar me 45,5 për qind në shtetet perëndimore.

Përkatësitë politike treguan një korrelacion të fortë me pikëpamjet ksenofobike. Përkrahësit e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) kanë shfaqur shkallën më të lartë me 60,5 për qind, ndërsa edhe mbështetësit e partive kryesore si Demokratët e Lirë (21,9 për qind) dhe Bashkimi Kristian Demokrat (21,5 për qind) kanë shprehur gjithashtu mbështetje për retorikën ksenofobike.