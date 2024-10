Një su’lm ajror iz’raelit vr’au 18 njerëz në veri të Libanit, larg nga bastionet e He’zbollahut

Një sulm ajror izraelit goditi një ndërtesë banimi në veri të Libanit të hënën, duke vrarë të paktën 18 persona, sipas Kryqit të Kuq Libanez.

Ushtria izraelite nuk ka komentuar mbi sulmin dhe është e paqartë se kush ishte objektivi.

Sulmi ndodhi në fshatin Aito, larg bastioneve të Hezbollahut në jug dhe lindje të vendit.

Numri i të vdekurve ka gjasa të rritët.

This is pretty awful destruction.

This market is ancient, one of the oldest in the country. Every Monday traders & villagers from surrounding villages come to sell & trade their goods here.

Though, it is mainly Shiite, Nabatiyeh also has a sizeable Christian community. pic.twitter.com/pPVT2TtlrQ

— Hala Jaber (@HalaJaber) October 12, 2024