Një tjetër foshnje palestineze vdes nga i ftohti në Gaza

Një tjetër foshnje palestineze humbi jetën në Rripin e Gazës për shkak të të ftohtit të madh mes mungesës së përhapur të strehimoreve, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në deklaratën e ministrisë thuhet se Arkan Firas Musleh, dy muajsh, vdiq si pasojë e kushteve të vështira të motit, duke e çuar në tre numrin e fëmijëve të vegjël të vdekur nga të ftohtit që nga fillimi i dhjetorit. Mbrojtja Civile e Gazës tha se 25 persona, përfshirë gjashtë fëmijë, kanë vdekur nga i ftohti dhe shembja e ndërtesave të dëmtuara në Gaza mes kushteve të ngrirjes së motit në enklavën e shkatërruar nga lufta.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal tha se 18 ndërtesa të dëmtuara në sulmet e mëparshme izraelite janë shembur plotësisht ndërsa mbi 110 të tjera regjistruan shembje të pjesshme në sistemin aktual të motit me presion të ulët, duke kërcënuar jetën e mijëra personave të zhvendosur që strehohen në këto ndërtesa.
Ai shtoi se 90 për qind e tendave që strehojnë civilët e zhvendosur u rrënuan ose u përmbytën nga shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta në të gjithë Gazën, me mijëra familje të mbetura pa asnjë strehë ose rroba që mund t’i kishin mbrojtur ata nga moti i ashpër.
Basal bëri thirrje për fillimin urgjent të rindërtimit të Gazës dhe sigurimin e shtëpive të lëvizshme të cilat do të mbrojnë jetën dhe dinjitetin e palestinezëve. Ushtria izraelite ka vrarë mbi 71.200 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171.200 të tjerë që nga tetori i vitit 2023 në Gaza në një sulm brutal që e la edhe enklavën në rrënoja.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor, Izraeli ende mbyll kalimet e territorit dhe parandalon hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve të rindërtimit, duke përkeqësuar gjendjen e gati 2.4 milionë njerëzve në enklavë.