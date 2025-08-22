Një tjetër prodhues veturash heq dorë nga Apple CarPlay Ultra

General Motors hoqi dorë nga Apple CarPlay dhe tani prodhuesit e automjeteve po kundërshtojnë CarPlay Ultra, përpjekjen e fundit të Apple për të kontrolluar më shumë përvojën në veturë.
BMW është një markë e tillë.
Prodhuesi gjerman i automjeteve konfirmoi me BMW Blog se “aktualisht nuk ka plane” për të ofruar CarPlay Ultra në automjetet e saj.
Ka investuar shumë në sistemin e vet të infotainment të quajtur iDrive, i cili kontrollon një gamë funksionesh të automjetit për shkak të integrimit të tij të thellë.
BMW i bashkohet Audi, Mercedes-Benz, Polestar dhe Volvo midis prodhuesve që nuk kanë plane për të ofruar teknologjinë, pavarësisht se Apple fillimisht tha se do ta bënin.
Ndryshe, kanë kaluar tre vjet që kur Apple prezantoi për herë të parë versionin e përmirësuar të CarPlay, duke renditur fillimisht disa marka pjesëmarrëse, por industria vazhdon të evoluojë.