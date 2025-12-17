Një tjetër ushtar izraelit kryen vetëvrasje, duke e çuar numrin e të vdekurve në 61

Një ushtar izraelit vrau veten në një bazë ushtarake në veri të Izraelit, duke e çuar numrin e të vdekurve nga vetëvrasjet në 61 që nga fillimi i luftës në Rripin e Gazës në tetor 2023, thanë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës “Haaretz”, një ushtar që kryente shërbimin e detyrueshëm ushtarak pësoi lëndime kritike pasi qëlloi veten brenda një baze dhe u shpall i vdekur të martën në mbrëmje në një spital.
Një deklaratë ushtarake më parë tha se një ushtar u plagos rëndë nga një e shtënë në një bazë ushtarake në veri të Izraelit dhe u dërgua në spital, ku më vonë vdiq, duke thënë se policia ushtarake kishte hapur një hetim për incidentin.
Një total prej 279 ushtarësh izraelitë kanë tentuar të kryejnë vetëvrasje nga fillimi i vitit 2024 deri në korrik 2025, duke arritur në afërsisht një vetëvrasje të përfunduar për çdo shtatë përpjekje, sipas një raporti nga Qendra e Kërkimit dhe Informacionit e Parlamentit izraelit.
Ushtria izraelite konfirmoi më parë se 48 ushtarë kishin kryer vetëvrasje gjatë shërbimit ushtarak që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023.
Të paktën 13 ushtarë vdiqën nga vetëvrasja jashtë shërbimit ushtarak për shkak të problemeve psikologjike, përfshirë gjashtë që nga fillimi i këtij viti, duke e rritur numrin e përgjithshëm të vetëvrasjeve që nga fillimi i luftës në 61, tha “Haaretz”.
Njëzet ushtarë izraelitë kryen vetëvrasje në vitin 2024 ndërsa 16 të tjerë që nga fillimi i këtij viti deri në korrik, raportoi “Haaretz”, duke thënë se që atëherë të paktën katër ushtarë të tjerë kanë vrarë veten.
Në tetor, shefi i Shtabit të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir pranoi një krizë të përkeqësuar të shëndetit mendor brenda ushtrisë, duke thënë se mijëra ushtarë po merrnin trajtim psikologjik. Ai u kërkoi komandantëve të qëndronin vigjilentë, të zbulonin problemet e shëndetit mendor brenda njësive të tyre dhe të siguroheshin që ushtarët të kërkonin trajtim të menjëhershëm.
Sipas një raporti të mëparshëm nga transmetuesi publik KAN të publikuar në fund të korrikut, gati 10 mijë ushtarë izraelitë nga 19 mijë të plagosur në Gaza vuajnë nga çrregullime psikologjike si çrregullimi i stresit post-traumatik dhe po trajtohen në Departamentin e Rehabilitimit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Izraeli ka vrarë rreth 70.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur më shumë se 171 mijë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.