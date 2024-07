Një trik i thjeshtë që ndihmon të kursesh para

Le ta pranojmë. Kursimi i parave mund të jetë një sfidë, sepse shpesh duket sikur po sakrifikoni shumë tani për të fituar ndonjë avantazh në të ardhmen. Por, përkundër përpjekjeve të përfshira, është thelbësore të ndani para për të arritur qëllime të mëdha.

Për fat të mirë, gjeta një truk të thjeshtë që më ndihmoi ta bëja këtë proces shumë më të lehtë dhe kjo e rriti seriozisht sasinë e parave që kam kursyer gjatë viteve.

Një nga lëvizjet më të mira financiare që kam bërë ndonjëherë ishte krijimi i llogarive të kursimeve të dedikuara për qëllime të ndryshme. Për shembull, në vend që të kem vetëm një ose dy llogari kursimi, unë kam një mori llogarish. Këto përfshijnë llogari për:

Pushimet

Blerje të mëdha

Shpenzimet emergjente

Një makinë të re

Të kem llogari të veçanta më ka ndihmuar të kursej më shumë para, sepse e di saktësisht se për çfarë do të përdoren paratë që po kursej. Ndërsa shoh që bilancet e llogarisë sime rriten, unë mund të përfytyroj udhëtimin që do të bëj pasi të kem arritur objektivin tim, ose mund të imagjinoj makinën e re të bukur që do të blej. Gjithashtu, mund të shoh që bilanci i fondit tim të emergjencës po rritet dhe e di që jam i përgatitur mirë në rast se dalin shpenzime të papritura, gjë që më jep paqe mendore.

Duke pasur këto llogari të dedikuara për qëllime specifike, jam shumë më i interesuar për të vënë para në to. Nuk duket si sakrificë të heq dorë nga një vakt jashtë ose t’i përmbahem buxhetit tim, sepse do të thotë që mund të transferoj më shumë para në llogarinë time të pushimeve. Në vend të kësaj, unë jam vërtet i lumtur për t’i transferuar ato para në kursime, sepse e di që çdo transaksion po më afron me mundësinë për të shkuar në udhëtimin tim të ëndrrave.

Meqenëse secila llogari ka një qëllim të dedikuar, unë gjithashtu kam shumë më pak të ngjarë t’i keqpërdor paratë, krahasuar me rastin kur kisha vetëm një llogari kursimi që nuk i mbaja në një llogari rrjedhëse. Paratë ishin thjesht atje më parë, kështu që unë mund të gjeja justifikime pse më duhej të bëja tërheqje. Por, tani, unë e di saktësisht se për çfarë janë paratë në secilën llogari. Ndaj, nuk do të prek pushimet e mia ose kursimet e makinës nëse nuk jam gati të rezervoj udhëtime ose të blej një automjet. Gjithashtu, nuk e prek fondin tim të emergjencës nëse nuk përjetoj një krizë të papritur.

Mbajtja e llogarive të shumta është e lehtë pasi banka ime më lejon të hap disa llogari kursimi dhe t’i lidh ato të gjitha nën një emër përdoruesi. Unë gjithashtu kam krijuar transferime të automatizuara në secilën llogari bazuar në shumat që di se do të më duhen për të arritur secilin qëllim. Dhe të kesh llogari të ndara e bën vërtet të lehtë të gjurmosh përparimin.

Nëse po përpiqeni gjithashtu të kurseni për qëllime të shumta, ia vlen ta provoni këtë teknikë.