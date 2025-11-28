Ushtria izraelite vazhdoi sulmin e saj në shkallë të gjerë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke nisur bastisje dhe sulme ajrore në qytete në veri, përfshirë Jenin dhe Tulkarem.
Në Jenin, forcat izraelite qëlluan dhe vranë dy burra palestinezë të paarmatosur, të cilët po dorëzoheshin me duart lart, pasi rrethuan një ndërtesë në të cilën ishin bllokuar për orë të tëra.
Pamjet e vrasjeve shkaktuan dënim të gjerë nga grupet e të drejtave të njeriut, ndërsa ushtria izraelite tha se po “rishikonte” të shtënat.
Forcat izraelite lëshuan urdhra prishjeje për 23 ndërtesa në kampin e refugjatëve në Jenin – 12 të planifikuara për prishje të plotë dhe 11 për prishje të pjesshme – në valën e fundit të shkatërrimit në Bregun Perëndimor verior.
Izraeli liroi adoleshentin palestinezo-amerikan Mohammed Ibrahim pas më shumë se nëntë muajsh paraburgimi, pas një fushate presioni prej disa muajsh nga ligjvënësit amerikanë dhe grupet e të drejtave civile.
Izraeli liroi pesë palestinezë dhe i ktheu ata në Rripin e Gazës, përfshirë Tasneem al-Hams, një infermiere palestineze, babai i së cilës, një mjek i shquar dhe drejtor spitali në Gaza, ishte gjithashtu i burgosur. /mesazhi
Një vështrim mbi zhvillimet kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
