Një video tregon dizajnin e plotë të Galaxy S25

Skajet më të rrumbullakosura mbështetin edhe elementët vizualë të sistemit operativ One UI 7 që Samsung do ta bëjë të disponueshëm së shpejti. Në video shfaqet edhe kapaku i pasëm me shkëlqim si dhe sistemi i kamerave të Samsung.

Seritë Galaxy S25 pritet të debuton në javët e para të 2025 por një informacion i fundit na jep një ide të qartë sesi do të ngjajë.

Një video e publikuar në Reddit, që mendohet se është Galaxy S25 Ultra nga informatori i njohur i industrisë Ice Universe, tregon smartfonin me skaje më të rrumbullakosura sesa flagshipët ekzistues duke mbështetur spekulimet e mëhershme.

Skajet më të rrumbullakosura mbështetin edhe elementët vizualë të sistemit operativ One UI 7 që Samsung do ta bëjë të disponueshëm së shpejti. Në video shfaqet edhe kapaku i pasëm me shkëlqim si dhe sistemi i kamerave të Samsung.

Aplikimi i një dizajni me skaje më të buta është parë edhe në linjën Google Pixel duke u distancuar nga dizajni katror i Pixel 6. Nëse Samsung ndjek hapat e Google, Galaxy S25 do të jetë më i rehatshëm për tu mbajtur në duar krahasuar me skajet e mprehta të Galaxy S24 Ultra.