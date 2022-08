Një virus i ri (LayV) shfaqet në Kinë

Të paktën 35 persona në dy provinca kineze janë sëmurë me një virus të sapo zbuluar që transmetohet nga kafshët te njerëzit.

”Infeksionet me patogjenin e quajtur Langya henipavirus (LayV) ndodhën në provincat e Shangdongut dhe Henanit, kryesisht mes fermerëve që më parë kishin qenë në kontakt të ngushtë me kafshët”, raportoi një ekip shkencëtarësh nga Kina, Singapori dhe Australia në ”New England Journal of Bar”.

Infeksionet u zbuluan midis fundit të 2018 dhe fillimit të 2021.

Nuk u gjet asnjë dëshmi e transmetimit të drejtpërdrejtë nga njeriu te njeriu.

Studiuesit nuk raportuan asnjë vdekje.

Nga 35 pacientë, 26 ishin të infektuar ekskluzivisht me LayV.

Këta pacientë vuanin nga simptoma të tilla si ethe, lodhje, kollë dhe dhimbje muskulore.

Në disa nga pacientët, kishte dëshmi të dëmtimit të mëlçisë dhe veshkave.

”Në testet te kafshët, virusi u gjet kryesisht te femrat”, raportuan studiuesit e udhëhequr nga Wei Liu nga Instituti i Mikrobiologjisë dhe Epidemiologjisë në Pekin.

Virusi është ndoshta me origjinë shtazore dhe shfaqet vetëm në mënyrë sporadike te njerëzit.

”Megjithatë, studime të mëtejshme janë të nevojshme për të kuptuar më mirë patogjenin dhe sëmundjet njerëzore që lidhen me të”, thanë ekspertët. /atsh