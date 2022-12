Me ka rastisë të lexoj një disertacion të një doktorature në filozofi, me titullin e një filmi të famshëm: “të mbash hapin me fqinjët”, në të cilën studiuesi citoi prova që konfirmojnë se vetëdija jonë perceptuese na mashtron se të tjerët janë më të pasur se ne dhe kanë një jetë më të mrekullueshme se ne, edhe nëse realiteti është ndryshe.

Njeriu është me të vërtetë një qenie e pangopur.

Pejgamberi a.s. thotë: “Në qoftë se biri i Ademit do të kishte dy lugina me para, ai do të dëshironte të tretën. Asgjë tjetër nuk ia mbush barkun birit të Ademit, përveç dheut.”

Nga: Halil Avdulli