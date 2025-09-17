Njësia Speciale bastis në tri komuna: Arrestohen 5 persona, sekuestrime armësh dhe municionesh

Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Organizuar dhe Korrupsionit (DHKOKR), në koordinim me Prokurorinë, ka realizuar dje (16.09.2025) një aksion në Shtime, Lipjan dhe Drenas, ku janë bastisur pronat e pesë personave të dyshuar, meshkuj kosovarë.
Gjatë bastisjeve, policia ka gjetur dhe sekuestruar: një armë automatike AK-47, pushkë e gjatë me dylbi, një pushkë gjuetie, një revole, 116 fishekë, tetë fishekë me gaz, dy pushkë ajrore dhe pesë telefona.
Pesë personat e dyshuar janë arrestuar dhe me vendim të prokurorit, janë dërguar në mbajtje.
Policia e Kosovës njofton se veprimet hetimore do të vazhdojnë në koordinim me organet e drejtësisë.