Njësitë luftarake ukrainase arrijnë kufirin rus – VIDEO

Transmetuesi thekson se ende nuk është e mundur të verifikohet informacioni i guvernatorit, për më tepër se sa trupa kanë arritur në kufirin rus dhe ku.

Ndërkohë, Ministria ukrainase e Mbrojtjes ka publikuar një video ku shihen një numër ushtarësh të një brigade të mbrojtjes territoriale në kufi, ku një nga ushtarët thotë se “kemi ardhur, jemi këtu”.

Ushtria ukrainase ka larguar forcat ruse nga Kharkivi prej disa ditësh.

Forcat ukrainase kanë raportuar fitore kundër rusëve në rajon.

Megjithatë, ende nuk ka shenja se Rusia të jetë dorëzuar. /atsh

Kharkiv Governor Oleh Sinegubov posted this video and said, via telegram, that Ukrainian forces have made it to the Kharkiv region’s eastern border with Russia, claiming victory as Ukraine works to win back territory. “We still have a lot of work ahead of us together,” he added. pic.twitter.com/2QRFgBEBba

— Vivian Salama (@vmsalama) May 16, 2022