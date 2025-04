Njihuni me Aston Martin Vanquish – veturë e bukur me më shumë se thjeshtë një pamje mbresëlënëse

Vanquish Volante nuk zhgënjen aspak në aspektin estetik, duke ndjekur gjurmët e paraardhësit të tij. Aston Martin di si të krijojë një makinë të bukur dhe, kur emrit i shtohet fjala “Volante”, bëhet e qartë se kemi të bëjmë me diçka vërtet të veçantë. Dhe pikërisht këtë ofron ky superveturë.

Por, Vanquish Volante nuk është vetëm një pamje elegante. Ajo që ndodhet poshtë kofanos është edhe më mbresëlënëse: një motor 5.2-litërsh V12 me dy turbopompa, i njëjtë me versionin me çati fikse.

Ky motor fuqishëm prodhon 835 kuaj/fuqi dhe 1000 Nm moment rrotullues, me fuqinë që dërgohet në rrotat e pasme përmes një transmisioni automatik ZF me tetë marshe dhe diferencial elektronik të integruar.

Për shkak të mekanizmit të çatisë së hapshme, shasia është forcuar më tej, duke shtuar 95 kg shtesë. Megjithatë, kjo nuk e pengon Vanquish Volante të thyejë rekorde: ai arrin një shpejtësi maksimale prej 344 km/h, duke tejkaluar madje edhe modelet me 12 cilindra të Ferrarit. Në garën nga 0 në 100 km/h, ai mbetet pak më pas me një kohë prej 3.4 sekonda, krahasuar me 2.95 sekondat e Ferrarit.

Brendësia është e njëjtë me atë të Vanquish-it standard, por përfshin komanda shtesë për çatinë dhe sistemet ADAS të ndihmës për drejtimin. Kabina ofron dy ekrane 10.25-inç, një sistem audio luksoz me 15 altoparlantë nga Bowers & Wilkins, dhe opsionalisht mund të pajiset me ulëse karboni Performance. Për klientët më kërkues, janë në dispozicion edhe opsione ekskluzive si sistemi i shkarkimit të gazrave nga titani dhe një set bagazhesh të punuar me dorë nga lëkura.

Vanquish Volante është tashmë i disponueshëm për porosi, me dërgesat e para të planifikuara për tremujorin e tretë të vitit 2025.

Çmimi ende nuk është publikuar, por pritet të jetë dukshëm më i lartë se ai i Vanquish-it standard, me një prag fillestar mbi 400 mijë euro.