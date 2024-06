Njihuni me disa fruta që ndihmojnë në sistemin tuaj imunet

Mollët

Mollët janë të pasura me fibra dhe mund të ndihmojnë në tretje dhe të ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Ato gjithashtu përmbajnë antioksidantë dhe vitaminë C, duke kontribuar në mbështetjen e imunitetit. Lëkurat përmbajnë kuercetinë, një lloj flavonoid i pigmentit bimor që ndihmon në rritjen e sistemit tuaj imunitar dhe reduktimin e inflamacionit, sipas Fruitguys.

Shegët

Shegët janë të pasura me fibra, antioksidantë dhe vitaminë C, E, K, duke e bërë atë të shkëlqyer për sistemin tuaj imunitar. Mund të ndihmojë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidues dhe të mbrojë kundër kushteve të ndryshme. Sipas Medical News Today, mund të përfitojë njerëzit me sëmundje inflamatore dhe diabet, të forcojë tretjen dhe kujtesën dhe të ndihmojë në parandalimin e kancerit.

Rrushi

Rrushi përmban antioksidantë të tillë si resveratrol, i cili mund të ndihmojë sistemin tuaj imunitar të luftojë kundër mikrobeve. Ato janë gjithashtu një burim i mirë i vitaminave C dhe K dhe mund të kenë efekte anti-inflamatore dhe mbrojtëse të zemrës.

Kivi

Kivi është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, K dhe E, hekuri, karotenoideve, antioksidantëve dhe fibrave dietike. Mund të mbështesë funksionin imunitar, të ndihmojë në shëndetin e zorrëve dhe të kontribuojë në lëkurë të shëndetshme. Vitamina C gjithashtu është lidhur me reduktimin e simptomave të frymëmarrjes në disa pacientë me astmë