Nokia shkurton vende pune për të investuar në 5G

Firma telefonike finlandeze do të përdorë rreth 600 milion euro kursime për të financuar R&D në mënyrë që të arrijë të konkurojë me rivalët.

Kompania tha se do të zvogëlojë fuqinë e saj globale të punës në mes 80,000 dhe 85,000 gjatë 18 deri në 24 muajve të ardhshëm, nga 90,000 tani. Numri i saktë do të varet nga zhvillimet e tregut. Nokia do të investojë 600 milion euro kursime vjetore të kostos në kërkimin dhe zhvillimin, veçanërisht në 5G, cloud dhe infrastrukturë dixhitale.

Pekka Lundmark, shefi ekzekutiv i ri i Nokia i cili mori detyrën në gusht, është zotuar të arrijë në 5G, gjeneratën e re të rrjeteve mobile, pasi Nokia ra pas konkurrentëve të saj kryesorë, Huawei të Kinës dhe Ericsson të Suedisë.

Lundmark tha: “Në ato zona ku ne zgjedhim të konkurrojmë, ne do të luajmë për të fituar. Prandaj ne jemi duke rritur cilësinë e produktit dhe konkurrencën e kostos, dhe duke investuar në aftësitë dhe aftësitë e duhura.