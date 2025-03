Nokturia: Sa herë është normale të ngrihesh natën për të shkuar në tualet?

Nëse vëreni se ngriheni shpesh gjatë natës për të shkuar në tualet, ka shumë të ngjarë që nuk ka arsye për shqetësim. Nëse zgjoheni vetëm një herë në natë, konsiderohet krejtësisht normale, veçanërisht nëse jeni nën 60 vjeç.

Nokturia, pra nevoja për të urinuar gjatë natës, mund të jetë për shkak të faktorëve të ndryshëm, të lidhur me faktorët e jetës së përditshme. Një nga këto është pirja e ujit shumë vonë gjatë natës ose pijet me kafeinë gjatë ditës, sipas infermieres Davina Richardson, nga shoqata bamirëse Bladder and Bowel UK.

Megjithatë, nëse vizitat në tualet janë më të shpeshta, kjo mund të tregojë praninë e kushteve të ndryshme. Këto mund të variojnë nga kushte të thjeshta, të tilla si një infeksion i traktit urinar, në ato më serioze, si diabeti, hipertensioni, kanceri i prostatës, apo edhe problemet e zemrës.

Si ndryshon me moshën

Vlen të theksohet se ajo që konsiderohet “normale” për sa i përket shpeshtësisë së urinimit gjatë natës ndryshon me moshën, pasi ndryshojnë nevojat e organizmit. Për ata mbi 70 vjeç, dy herë në natë është normale, sipas Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të Britanisë (NHS). Këto vizita mund të dyfishohen sapo të arrini të 90-at, pasi trupi prodhon më pak hormon antidiuretik ndërsa plaket.

Kur është shenjë e sëmundjes?

Megjithatë, nëse urinimi i shpeshtë shoqërohet me simptoma të tjera, mund të jetë një shkak për shqetësim dhe një paralajmërues i një gjendjeje kronike. Në mënyrë të veçantë, etja e shtuar, humbja e peshës dhe shikimi i paqartë i kombinuar me vizitat e shpeshta në banjë mund të jenë një shenjë e diabetit. Kjo për shkak se sheqeri i lartë në gjak rrit ndjenjën e etjes, duke çuar në vizita të shpeshta në tualet gjatë natës. Në të njëjtën kohë, nivelet e larta të sheqerit në gjak irritojnë fshikëzën, duke shkaktuar urinim të shpeshtë.

Nëse nevoja e shpeshtë për të urinuar shoqërohet me dhimbje gjoksi, ënjtje të kyçeve të këmbëve dhe djersitje të shtuar, mund të jetë shenjë e një sëmundjeje të zemrës. Sipas NHS, një sëmundje e zemrës mund të ndikojë në qarkullimin e gjakut, duke shkaktuar ënjtje në kyçet e këmbëve. Ky lëng shtesë kthehet në gjak dhe ekskretohet nga veshkat, duke rritur kështu nevojën për të urinuar.

Së fundi, nokturia mund të jetë për shkak të infeksioneve të traktit urinar, sipas Bladder and Bowel UK. Zakonisht shoqërohen me një ndjesi djegieje, si dhe me urinë të turbullt ose me erë të keqe. Shkaqe të tjera të mundshme përfshijnë gurët në veshka, fshikëzën tepër aktive, medikamente të caktuara, çrregullimet e gjumit ose konsumimin e tepërt të lëngjeve.

Si rregullohet?

Për të trajtuar nokturinë, rekomandohet të reduktohet konsumi i kafeinës, pijeve të gazuara, shmangia e pirjes së sasive të mëdha të lëngjeve në mbrëmje dhe kufizimi i dietave me shumë proteina, veçanërisht në orët e vona të natës. Ekspertët nga NHS rekomandojnë të pini gotën tuaj të fundit me ujë në 22:00 në vend të 22:00, por pa ulur sasinë totale të ujit që konsumoni gjatë ditës.

Po aq e rëndësishme është mbajtja e zakoneve të mira të gjumit. Nokturia mund të lidhet me cilësinë e dobët të gjumit, pasi kur jeni zgjuar ose në gjumë të lehtë, keni më shumë gjasa të perceptoni nevojën për të urinuar. Megjithatë, nëse vini re se jeni duke vizituar banjën më shpesh se zakonisht gjatë natës, ekspertët rekomandojnë që të konsultoheni me mjekun tuaj për vlerësime të mëtejshme.