Norvegjia përshëndet rezolutën e KS për armëpushimin dhe planin e paqes në Gaza

Norvegjia ka mirëpritur rezolutën e miratuar të martën nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së, e cila mbështet armëpushimin dhe planin 20 pikësh për paqe në Rripin e Gazës.
Ministri i Jashtëm, Espen Barth Eide, e quajti votimin një zhvillim “të mirëpritur”, por theksoi se procesi duhet të ecë menjëherë drejt fazës së dytë të planit. “Është thelbësore të kalohet tani në fazën e dytë,” shkroi ai në platformën X, duke shtuar se Norvegjia do të vazhdojë të punojë për “një shtet palestinez të bashkuar, të qeverisur nga palestinezët”.
Të hënën, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën e hartuar nga SHBA, e cila krijon një Bord të Tranzicionit për Paqe dhe autorizon Forcat Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) për të mbikëqyrur qeverisjen, rindërtimin dhe sigurinë në Gaza. Rezoluta u miratua me 13 vota pro, ndërsa Rusia dhe Kina abstenuan. Mandati i ISF dhe Bordit të Paqes do të zgjasë deri më 31 dhjetor 2027.
Që nga tetori 2023, në ofensivën izraelite janë vrarë së paku 69 mijë palestinezë – kryesisht gra dhe fëmijë – dhe mbi 170 mijë janë plagosur, ndërsa një pjesë e madhe e Gazës është shndërruar në rrënoja. /mesazhi