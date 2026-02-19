Novitec i ka dhënë Ferrari Daytona SP3 edhe më shumë fuqi

Si modeli i tretë në serinë Icona të Ferrarit, Daytona SP3 ishte një prodhim i egër, i kufizuar, një kujtim prej 2 milionë funtesh për prototipet e garave të viteve të 60-ta.
E megjithatë, pavarësisht rrallësisë dhe çmimit të çmendur, kompania gjermane e modifikimit Novitec qartësisht ndjeu se nuk ishte tamam siç duhej.
Pra, përshëndetni një SP3 edhe më të fuqishëm. Po, në vend të 828 kuaj-fuqive standarde nga motori V12 6.5 litra me aspiratë natyrale, ky po prodhon 856 kuaj-fuqi falë një sistemi të ri shkarkimi më të lirë me veshje opsionale ari.
Novitec thotë se kjo rritje e vogël e fuqisë do të thotë që Daytona është “edhe më e gjallë dhe reagon më shpejt ndaj komandave të pedalit të gazit”. “Gjallë” mund të jetë një nënvlerësim.
Duhet të tingëllojë mjaft afirmuese gjithashtu, sepse ka fletë shkarkimi të kontrolluara elektronikisht që ju lejojnë të kaloni midis ulërimës së plotë të V12 dhe një zhurme “padyshim delikate” kur është e mbyllur.
Për fat të mirë, stili tashmë dramatik i SP3 është lënë mënjanë, përveç një seti të ri fellnesh të farkëtuara nga Vossen. Ato janë 20 inç përpara dhe 21 inç prapa, meqë ra fjala.
Novitec gjithashtu thotë se mund ta riparojë pjesën e brendshme me “lëkurën dhe Alcantara më të mirë” nëse pronarë të tjerë të Daytona SP3 vijnë për ta kërkuar.