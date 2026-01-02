“Nuk do të presim”: Mamdani nis planet për strehimin pas inaugurimit në Nju Jork

Zohran Mamdani ka marrë zyrtarisht detyrën si kryebashkiak i ri i qytetit të Nju Jorkut, duke thyer traditën me një inaugurim të hapur dhe festë publike që mblodhi turma të mëdha. Ceremonia u shoqërua me thirrje për drejtësi sociale dhe taksimin e të pasurve.
Mamdani u betua fillimisht pas mesnate në Times Square dhe më pas përsëriti betimin në Ditën e Vitit të Ri para Bashkisë, përpara dhjetëra mijëra mbështetësve, pavarësisht të ftohtit të madh. Në ceremoninë publike morën pjesë edhe figura të njohura të politikës progresiste amerikane.
Kryebashkiaku i ri, 34 vjeç, sinjalizoi se do të veprojë shpejt, duke theksuar se nuk do të presë për zbatimin e planeve të tij, veçanërisht në fushën e strehimit dhe mbështetjes për shtresat e zakonshme të qytetit. /mesazhi