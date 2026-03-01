Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Nuk ishte vetëm Ajatollahu që u vra…

Nuk ishte vetëm Ajatollahu që u vra…

Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad

Ish-presidenti iranian shuhet nën sulmet izraelite dhe amerikane

Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad u vra në sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit, raportoi media.

Sipas raportimeve të medias, Ahmadinejad u qëllua në shtëpinë e tij. Burime izraelite raportuan vrasjen e tij, duke deklaruar se ishte pjesë e një fushate të vazhdueshme që synonte zyrtarët e lartë iranianë.

Ahmadinejad shërbeu si president i Iranit nga viti 2005 deri në vitin 2013.

Ai ishte i njohur për retorikën e tij të ashpër dhe qëndrimin konfrontues ndaj Perëndimit, dhe gjatë mandatit të tij, Irani u vu nën presion të fortë ndërkombëtar për programin e tij bërthamor.

Mandati i tij u shënua gjithashtu nga rezultatet e kontestuara të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009, pas të cilave shpërthyen protesta masive në të gjithë Iranin.

