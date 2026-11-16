Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 74,702, ndërsa 176,105 të tjerë janë plagosur, njoftuan burime mjekësore.
Sipas burimeve, gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë pranuar tre trupa të pajetë, një prej tyre i një personi që kishte ndërruar jetë nga plagët, si dhe shtatë të plagosur.
Që nga fillimi i armëpushimit më 11 tetor, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,650, ndërsa 5,975 janë plagosur. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë nga rrënojat trupat e 850 personave.
Burimet mjekësore thanë se ende ka viktima nën rrënoja dhe nëpër rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë tek të gjithë. /mesazhi