Numri i viktimave në Gaza rritet në 74,243, ndërsa të plagosurit në 175,232

Numri i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i agresionit izraelit në Rripin e Gazës ka arritur në 74,243, ndërsa 175,232 persona janë plagosur, sipas burimeve mjekësore.
Gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar gjashtë viktima: tre të vrarë rishtazi, dy persona që kanë ndërruar jetë nga plagët dhe një trup të nxjerrë nga rrënojat. Gjithashtu, janë raportuar 26 të plagosur.
Që nga armëpushimi i 11 tetorit 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,460, ndërsa 5,116 janë plagosur. Ndërkohë, janë nxjerrë nga rrënojat trupat e 836 viktimave.
Burimet mjekësore thanë se në bilancin e përgjithshëm janë shtuar edhe 181 viktima, pas përfundimit dhe verifikimit të të dhënave nga Komiteti për Certifikimin e Dëshmorëve. Kjo është shtesa e parë e këtij lloji që nga 26 shtatori 2026. /mesazhi