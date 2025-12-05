Nvidia ka investuar 2 miliardë dollarë në kompaninë e softuerëve të dizajnimit të çipeve, Synopsys, si pjesë e një bashkëpunimi të zgjeruar shumëvjeçar për zhvillimin e mjeteve të reja të projektimit duke përdorur teknologjinë e saj të AI.
Marrëveshja synon të zhvendosë simulimet inxhinierike nga procesorët tradicionalë CPU te GPU-të e Nvidia-s, gjë që mund të shkurtojë kohën e simulimeve nga javë në vetëm disa orë.
CEO i Nvidia-s, Jensen Huang, tha se ky përshpejtim do të hapë mundësi krejt të reja në industri të ndryshme.
Synopsys tha se investimi i Nvidia-s nuk përfshin detyrim për të blerë GPU nga kompania dhe se marrëveshja është jo-ekskluzive.
Kjo do t’i lejojë Synopsys të punojë edhe me kompani të tjera si AMD apo Intel.
Aksionet e Synopsys u rritën gati 5%, ndërsa ato të Nvidia-s me 1.4%.
Nvidia ka bërë investime masive këtë vit në kompani të lidhura me industrinë e AI, përfshirë OpenAI dhe Intel.
Synopsys konfirmoi se Nvidia bleu aksionet e saj me çmimin 414.79 dollarë për aksion.