Nxirret trupi i pajetë i 57-vjeçarit nga Kosova që ra në lumin Moraça

Një shtetas i Kosovës, A.M., 57 vjeç, ka humbur jetën në një aksident trafiku në Mal të Zi.
Ngjarja ka ndodhur mbrëmë në qytetin Bezdan, në rrugën Podgoricë–Kolashin, kur kamioni që ai po drejtonte me targa të Kosovës doli nga rruga dhe përfundoi në lumin Moraça.
Ekipet e shpëtimit arritën ta nxjerrin trupin e viktimës të premten.
Sipas Zyrës së Prokurorit Themelor, me urdhër të prokurorit trupi është dërguar për autopsi në Departamentin e Patologjisë të Qendrës Klinike.
Shkaku i aksidentit pritet të përcaktohet gjatë hetimeve.
Policia njoftoi për aksidentin rreth orës 22:00, mes tuneleve 11 dhe 12. Për shkak të terrenit të vështirë dhe kushteve të natës, ekipet nuk mundën ta nxirrnin menjëherë kamionin nga lumi.