NYT: Izraeli ishte në dijeni të planit të Hamasit më shumë se një vit më parë

Zyrtarët izraelitë kishin marrë një dokument që përshkruante planin e betejës së Hamasit për sulmin e 7 tetorit më shumë se një vit përpara se grupi i rezistencës palestineze të kryente sulmin, raportoi të enjten New York Times, duke cituar dokumente, e-mail dhe intervista të ndryshme.

Dokumenti afërsisht 40 faqesh nuk jepte një datë për sulmin, por përshkruante “pikë pas pikë” llojin e sulmit që Hamasi kreu në territorin izraelit në tetor, sipas Times, e cila shqyrtoi dokumentin e përkthyer.

Zyrtarët e ushtrisë dhe inteligjencës izraelite e hodhën poshtë planin, duke thënë se do të ishte shumë e vështirë për Hamasin që të tërhiqej, sipas Times.

Dokumenti, të cilin autoritetet izraelite e quajtën “Muri i Xherikos”, detajonte një sulm që do të pushtonte fortifikimet rreth Rripit të Gazës, do të kapte qytetet izraelite dhe do të synonte bazat kryesore ushtarake. Plani është realizuar pikërisht nga Hamasi më 7 tetor, raportojnë mediat amerikane.

Atë ditë, operativët e Hamasit thyen barrierat përtej kufirit nga Gaza në një sulm të koordinuar, duke marrë më shumë se 200 pengje dhe ‘duke vrarë 1200 njerëz’ – sulmi më i madh i tillë ndaj Izraelit që nga themelimi i vendit në 1948.

Sulmi u pa gjerësisht si një dështim i madh nga inteligjenca izraelite, me një numër zyrtarësh të lartë të mbrojtjes dhe sigurisë që dolën përpara në tetor për të marrë përgjegjësinë për gabimet që çuan në sulme.