O’Brien: SHBA do të vazhdojë t’i kushtojë vëmendje aspiratave të Kosovës

Ndihmës Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, James O’Brien ka thënë se pavarësisht ndryshimeve në administratë, SHBA do t`i kushtojë vëmendje nevojave të Kosovës që ajo të ketë sukses në aspiratat e saj.

Një deklaratë të tillë O’Brien e bëri gjatë një interviste për televizionin e Serbisë, ku foli rreth dialogut strategjik SHBA-Serbi. Ai e vlerësoi këtë dialog si një mundësi për dy qeveritë për të bashkëpunuar në programe që do të jenë të përhershme.

“Është një shenjë e pjekurisë së marrëdhënieve tona. Presidenti Vuçiq theksoi temat e tij të rëndësishme, janë gjashtë apo shtatë tema në atë listë dhe kjo do të krijojë një mënyrë në të cilën ne mund të bashkëpunojmë në afat të gjatë”, tha O’Brien.

Ai e pranoi se kur bëhet fjalë për Kosovën nuk ka pajtueshmëri mes SHBA-së dhe Serbisë, porse sipas tij dialogu strategjik është një mundësi e mirë që të ketë një kuptim të plotë të qëndrimeve.

“Kjo është çështja më e ndjeshme, sepse është një çështje për të cilën qeveritë tona nuk janë dakord. Qëndrimi ynë është se tani ekziston një mundësi për të propozuar një vizion se si serbët mund të jetojnë brenda Kosovës, si komunitet dhe si qytetarë të plotë të Kosovës. Dhe ky dialog tani është një mundësi për të siguruar që të ketë një kuptim të plotë të qëndrimeve të të gjitha palëve. Vendimet, natyrisht, do t’i takojnë popullit të Serbisë, i cili do të duhet të vendosë nëse është i gatshëm të marrë hapat që pret Evropa – njohjen e kufijve. Mendoj se me ndihmën e dialogut do të mund të shmangim keqkuptimet”, shtoi O’Brien.

“Do të shihni, se edhe me ndryshimin e administratës në Amerikë, ne do t’i kushtojmë vëmendje nevojave të Kosovës që ajo të ketë sukses në aspiratat e saj, por edhe që serbët të jenë të sigurt, që serbët në Kosovë do të jetojnë mirë, ashtu siç në të gjithë Evropën ka komunitete që jetojnë në vende ku nuk kanë lindur dhe kjo është një praktikë e zakonshme. Nëse flasim, mund t’i zgjidhim të gjitha problemet”, tha ai./RTKlive.