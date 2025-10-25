OBSH, në ditë të hallit

Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se po përballet me shkurtime drastike në buxhetin e saj për emergjencat humanitare këtë vit, me perspektivën për vitin 2026 që është “e tmerrshme”.
Nën Donald Trump, Shtetet e Bashkuara, tradicionalisht donatori kryesor në botë, kanë ulur ndjeshëm ndihmën e tyre ndërkombëtare, dhe donatorë të tjerë të mëdhenj kanë paraqitur buxhete “të shtrënguara”.
Teresa Zakaria, kreu i reagimit humanitar dhe ndaj fatkeqësive të OBSH-së, tha se agjencia e shëndetësisë e OKB-së ka marrë 40% më pak fonde për nevojat emergjente humanitare në të gjithë botën këtë vit sesa në vitin 2024. “Është e madhe,” u tha ajo gazetarëve gjatë një konference për shtyp.
OBSH-ja ka identifikuar më shumë se 300 milionë njerëz që kanë nevojë për ndihmë humanitare dhe “është dashur të bëjë zgjedhje shumë të vështira se kujt t’i japë përparësi dhe kujt jo,” shtoi ajo.
Në këto kohë të vështira, OBSH-ja thotë se po përqendrohet te më të varurit, në vendet më të goditura.
Si rezultat i drejtpërdrejtë i këtyre shkurtimeve, më shumë se 5,600 institucione shëndetësore në të gjithë botën janë detyruar të zvogëlojnë shërbimet e tyre dhe më shumë se 2,000 janë detyruar të pezullojnë aktivitetet e tyre.
“Kjo ka kufizuar drejtpërdrejt aksesin në shërbimet shëndetësore për 53 milionë njerëz” në të gjithë botën, sipas Zakarias. Dhe “perspektiva për vitin 2026 është me të vërtetë e zymtë”.
Në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, Sudani dhe Haiti, “ne tashmë po shohim një rritje të shkallës së vdekshmërisë së nënave dhe shkallës së kequshqyerjes, dhe situata nuk po ndalet së përkeqësuari”, shpjegoi kreu i OBSH-së.
Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ishte shumë i shqetësuar për pasojat në vendet më të varfra.
Megjithatë, “shumë vende po e kuptojnë situatën dhe po deklarojnë se nevojitet një ndryshim në mentalitet“, duke mobilizuar burimet e tyre kombëtare për të financuar sistemet e tyre shëndetësore, “përfshirë nevojat shëndetësore emergjente”, vuri në dukje kreu i OBSH-së si një pasojë pozitive. /tesheshi