OBSH ripërsërit urgjencën për ndërmarrjën e hapave për të ndihmuar Gazën

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka lëshuar një paralajmërim për rrezikun serioz me të cilin përballen njerëzit në Gaza.

Kreu i organizatës raportoi se ekipet e tyre u angazhuan në misione me rrezik të lartë për të shpërndarë furnizime në spitalet si në veri ashtu edhe në jug të Gazës.

Këto misione zbuluan armiqësi të forta, ngarkesa të larta të pacientëve dhe mbipopullim në zonë.

Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, përsëriti nevojën urgjente që komuniteti ndërkombëtar të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të adresuar situatën kritike në Gaza, e cila po e vë popullsinë në rrezik të lëndimeve të rënda, urisë akute dhe sëmundjeve. /mesazhi

Day after day, the needs of #Gaza’s war-ravaged people grow. Peril, ill-health, hunger, thirst, lack of shelter—these should not be the norm for millions of people. But sadly, they are.@WHO and our partners have undertaken additional missions in northern and southern Gaza to… https://t.co/nFcTylnGQ0 pic.twitter.com/pf1nHqoC9n

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 27, 2023