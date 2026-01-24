Ofensiva ushtarake izraelite: Një vit zhvendosje me forcë dhe shkatërrime

Është bërë një vit që kur Izraeli nisi një ofensivë të gjerë ushtarake kundër tre kampeve të refugjatëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Që nga janari i vitit 2025, forcat izraelite kanë bastisur vazhdimisht këto kampe, duke zhvendosur me forcë dhjetëra mijëra palestinezë dhe duke shkatërruar qindra shtëpi.
Banorët e prekur përballen me mungesë strehimi, shkatërrim të infrastrukturës dhe kushte të rënda jetese, ndërsa organizatat humanitare paralajmërojnë për pasoja afatgjata sociale dhe humanitare.
Nga terreni raporton për Al Jazeera gazetarja Nida Ibrahim.