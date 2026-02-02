OJQ-ja italiane: Deri në 1.000 migrantë dyshohen të zhdukur në Mesdhe pas ciklonit Harry

Deri në 1.000 migrantë mund të jenë zhdukur në Mesdheun qendror gjatë kushteve ekstreme të motit të shkaktuara nga cikloni Harry në mes të janarit, sipas organizatës italiane joqeveritare “Mediterranea Saving Humans”, transmeton Anadolu.
Organizata tha se dëshmitë e mbledhura nga “Refugjatët në Libi dhe Tunizi” tregojnë për një nga tragjeditë më vdekjeprurëse në rrugën e migracionit të Mesdheut qendror në vitet e fundit, duke akuzuar autoritetet italiane dhe malteze për mungesë informacioni dhe përpjekjesh shpëtimi.
“Konturet e tragjedisë më të madhe në vitet e fundit po formohen përgjatë rrugëve të Mesdheut qendror, dhe qeveria e Italisë dhe ajo e Maltës mbeten të heshtura dhe nuk bëjnë asgjë”, tha Laura Marmorale, presidente e “Mediterranea Saving Humans”, në një deklaratë të hënën.
Sipas informacionit zyrtar të transmetuar përmes mesazheve të kompanisë satelitore “Inmarsat” nga Qendra e Koordinimit të Shpëtimit Detar e Romës, të paktën 380 persona ishin raportuar të zhdukur në det deri më 24 janar. Alarmi përfshinte tetë raste të veçanta kërkimi dhe shpëtimi që përfshinin anije të nisura nga qyteti tunizian Sfax midis 14 dhe 21 janarit. Të dhënat tregojnë se këto anije mbanin gjithsej rreth 380 migrantë, përfshirë gra dhe fëmijë.
Deri më 24 janar, asnjë nga anijet nuk ishte gjetur, dhe nuk kishte shpëtime të konfirmuara, sipas OJQ-së.
Nisjet përkojnë me kushte të rënda të motit në Mesdheun qendror, përfshirë valë mbi 7 metra dhe erëra mbi 54 nyja, shkaktuar nga cikloni Harry. Organizata tha se këto ishin disa nga kushtet më të rrezikshme detare të regjistruara në dy dekadat e fundit.
Dëshmitë e mbledhura nga komunitetet e migrantëve në Tunizi tregojnë se nga 15 janari e tutje, disa konvoje u nisën nga zona të ndryshme bregdetare për shkak të presionit të shtuar të forcave tuniziane të sigurisë në kampet joformale në afërsi të Sfaxit dhe lehtësimit të kontrollit të plazheve.
Sipas këtyre raportimeve, shumë anije nuk ktheheshin, dhe familjarët nuk kishin marrë asnjë informacion. Autoritetet malteze gjithashtu kanë gjetur disa dhjetëra trupa në det në ditët e fundit.