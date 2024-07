OKB: 9 nga 10 persona në Ga’za janë zhvendosur me forcë

Agjencia e OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA) raportoi se 9 nga 10 persona në Rripin e Gazës, i cili është nën sulmet izraelite, janë zhvendosur me forcë, transmeton Anadolu.

Në llogarinë e mediave sociale të UNRWA është bërë një deklaratë në lidhje me palestinezët e zhvendosur në Gaza për shkak të sulmeve izraelite. Thuhet se nuk ka vend të sigurt në Gaza ndërsa njerëzit në enklavë nuk kanë ku të shkojnë.

Në deklaratë thuhet se 9 nga çdo 10 banorë në Gaza, me një popullsi prej 2.3 milionë banorë, janë zhvendosur me forcë. Palestinezët e zhvendosur u përpoqën të strehoheshin në vende që mund të gjenin, përfshirë shkolla të mbipopulluara, ndërtesa të shembura, tenda të improvizuara të ndërtuara në rërë, madje edhe zona me grumbuj plehrash.

Për shkak të sulmeve të kryera nga Izraeli që nga 7 tetori, shumica e banorëve të Gazës janë zhvendosur me forcë shumë herë. Për shkak të migrimit të detyruar, i cili është bërë “rutinë” e Gazës, civilët, veçanërisht gratë dhe fëmijët, po përpiqen të mbijetojnë në kushte të vështira.

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze thotë se nuk ka mbetur as edhe një hapësirë ​​tende në rajonin Al-Mawasi, ku Izraeli pretendon se është i sigurt dhe ku strehohen palestinezët e zhvendosur në Rripin e Gazës.