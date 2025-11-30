OKB dënon inkursionin vdekjeprurës izraelit në Siri

Zëvendës-e dërguara e posaçme e OKB-së për Sirinë, Najat Rochdi, ka dënuar ashpër sulmin izraelit në rajonin e Damaskut, ku u vranë 13 civilë. Ajo e quajti inkursionin dhe bombardimet shoqëruese “shkelje të rëndë dhe të papranueshme” të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë.
Sipas Rochdit, sulmet shkaktuan edhe zhvendosjen e familjeve nga qyteti Beit Jinn, të cilat u detyruan të largohen drejt zonave më të sigurta. Ajo kërkoi ndalimin e menjëhershëm të këtyre shkeljeve dhe respektim të plotë të Marrëveshjes së Çarmatimit të vitit 1974.
Mediat zyrtare siriane raportuan se të paktën 13 persona, mes tyre gra dhe fëmijë, u vranë dhe dhjetëra u plagosën. Ushtria izraelite tha se gjashtë ushtarë të saj u plagosën gjatë operacionit, tre prej tyre në gjendje kritike.
Qeveria siriane e dënoi sulmin, duke e cilësuar atë si “sulm kriminal” që përbën krim lufte. /mesazhi