OKB: Forca e stabilizimit në Gaza duhet të ketë legjitimitet ndërkombëtar

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, ka paralajmëruar se çdo forcë stabilizimi që planifikohet të vendoset në Rripin e Gazës duhet të ketë “legjitimitet të plotë ndërkombëtar” dhe një mandat të qartë nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
Ai tha se armëpushimi aktual në Gaza mbetet “shumë i brishtë” dhe se pa mbështetje ndërkombëtare ekziston rreziku i rikthimit të konfliktit. Guterres theksoi gjithashtu se ndihma humanitare që po hyn në territor është ende shumë më e vogël se nevojat reale dhe se rreziku i urisë masive mbetet i lartë.
Kreu i OKB-së lidhi këtë çështje edhe me nevojën për reformimin e strukturave të organizatës, duke thënë se Këshilli i Sigurimit pasqyron ende realitetin e vitit 1945 dhe jo botën e sotme.
Sipas raportimeve, plani për një forcë stabilizimi është pjesë e nismës së ish-presidentit amerikan Donald Trump për paqen në Gaza, ndërsa përbërja e mundshme e kësaj force mbetet e diskutueshme pasi disa vende ndërmjetëse nuk pranohen nga Izraeli. /mesazhi