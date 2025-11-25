OKB-ja e shqetësuar pas sulmeve të Rusisë në Ukrainë

Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut shprehu sot shqetësim për sulmet e fundit të Rusisë gjatë natës në qytetet ukrainase, të cilat vranë disa civilë dhe shkaktuan ndërprerje të energjisë elektrike pasi infrastrukturat e energjisë u shënjestruan, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Zyrës së OKB-së, Thameen Al-Kheetan tha se sulmet pasuan sulmin vdekjeprurës të javës së kaluar në Ternopil dhe bombardimin e vazhdueshëm të zonave urbane dhe komuniteteve në vijën e frontit.
“Rusia kreu sulme në shkallë të gjerë gjatë natës me raketa dhe municione të lëvizshme, duke synuar infrastrukturën e energjisë në qytetin e Kievit, Odesës dhe rajonin e Kievit. Shtatë persona u vranë dhe 28 u plagosën, përfshirë katër fëmijë, në të gjithë qytetin e Kievit, Odesës dhe rajonin e Kievit”, tha ai duke shtuar se sulmet shkaktuan ndërprerje të energjisë dhe ngrohjes në disa zona.
Al-Kheetan tha se Ukraina kreu gjithashtu sulme me dronë me rreze të gjatë veprimi në rajonet Krasnodar dhe Rostov të Rusisë, “duke rezultuar në civilë të vrarë dhe të plagosur”.
“Ekipi ynë në Ukrainë po viziton vendet në Kiev dhe Odesa dhe duhet të jetë në gjendje të ndajë më shumë informacion në ditët në vijim”, tha Al-Kheetan.
Ai përsëriti qëndrimin e shefit të të drejtave të njeriut të OKB-së, Volker Turk se “civilët dhe infrastruktura civile janë të mbrojtura sipas ligjeve të luftës”.