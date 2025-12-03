OKB-ja: Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara ende përballen me diskriminim

Gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara vazhdojnë të përballen me diskriminim dhe barriera të lidhura si me gjininë ashtu edhe me aftësinë e kufizuar, tha UN Women të martën, transmeton Anadolu.

Duke shënuar Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, organizata tha se diskriminimi kufizon aksesin e grave dhe vajzave në shërbime, mundësi ekonomike, lidership dhe pjesëmarrje në jetën publike.

“Avancimi i progresit shoqëror kërkon shoqëri që respektojnë të drejtat, dinjitetin dhe lidershipin e grave dhe vajzave me aftësi të kufizuara”, tha ajo në një deklaratë.

UN Women tha se gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara kontribuojnë në sistemet e kujdesit, jetën ekonomike, qëndrueshmërinë e komunitetit dhe ndërtimin e paqes dhe tregojnë se si shoqëritë bëhen më të forta kur mjediset janë të arritshme, gjithëpërfshirëse dhe të bazuara në të drejtat e njeriut.

Një në pesë gra jeton me aftësi të kufizuara, duke përfaqësuar rreth 20 për qind të të gjitha grave krahasuar me 12 për qind të burrave, tha OKB-ja.

