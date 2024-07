OKB-ja reagon ndaj parlamentit iz’raelit: Zgjidhja me dy shtete nuk mund të anulohet

OKB-ja theksoi se një zgjidhje me dy shtete nuk mund të hidhet poshtë, në përgjigje të rezolutës së parlamentit izraelit që refuzon një shtet palestinez.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres shprehu zhgënjimin me vendimin e Knesset.

Zëdhënësi Stephane Dujarric përsëriti qëndrimin e Guterres se zgjidhja me dy shtete, me Izraelin dhe një shtet të pavarur palestinez që bashkëjetojnë në mënyrë paqësore, është e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt paqes së qëndrueshme.

Ai e dënoi mocionin e Knesset-it si të papajtueshëm me rezolutat e OKB-së dhe ligjin ndërkombëtar.

Rezoluta, e miratuar me një votim 68-9, pretendon se një shtet palestinez do të rrezikonte Izraelin dhe do të destabilizonte rajonin.

Votimi u zhvillua përpara vizitës së kryeministrit Netanyahu në Uashington për të takuar Presidentin Biden dhe për t’iu drejtuar Kongresit.