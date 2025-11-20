OKB-ja shpreh shqetësim për vizitën e Netanyahut në jug të Sirisë

OKB-ja ka shprehur shqetësim për një turne në terren të kryer së fundmi nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, në zonën tampon në Sirinë jugore, transmeton Anadolu.
“Mendoj se kjo vizitë shumë publike është shqetësuese. I bëjmë thirrje Izraelit të respektojë Marrëveshjen e Shkëputjes së vitit 1974”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për media.
Dujarric theksoi rezolutën 2799 të OKB-së, të miratuar së fundmi në Këshillin e Sigurimit, si dhe theksoi se ajo “bëri thirrje për sovranitet, unitet, pavarësi dhe integritet të plotë territorial të Sirisë”.
“Kjo është gjithashtu një çështje që u ngrit gjatë takimit të kohëve të fundit midis (zëvendëses së të dërguarit të OKB-së për Sirinë), Najat Rochdi dhe ministrit të jashtëm të Sirisë”, shtoi ai.
Ministria e Jashtme Siriane dënoi gjithashtu “vizitën e paligjshme” nga Netanyahu dhe zyrtarët izraelitë të pushtimit si “një shkelje të rëndë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë”.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën tampon të demilitarizuar, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Çlirimit të vitit 1974 me Sirinë.
Inkursionet izraelite në Sirinë jugore janë intensifikuar kohët e fundit, me vendasit që ankohen për përparimet në tokat e tyre bujqësore, si dhe për shkatërrimin e qindra hektarëve pyje, arrestimet e banorëve dhe krijimin e pikave të kontrollit ushtarak.
Sipas të dhënave qeveritare, ushtria izraelite ka kryer mbi 1 mijë sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore që nga dhjetori i vitit 2024.