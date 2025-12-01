OKB: Mbi 1,600 civilë u larguan nga Kordofani i Sudanit brenda një dite

The conflict between the Sudanese army and the RSF, which began in April 2023, has killed at least 40,000 people and displaced 12 million

Organizata Ndërkombëtare për Migracion (IOM) njoftoi se më shumë se 1,600 civilë sudanezë u larguan nga qyteti Kertala në Kordofanin e Jugut vetëm më 28 nëntor, për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe shkeljeve të kryera nga forcat paraushtarake RSF.

Sipas agjencisë së OKB-së, të zhvendosurit u strehuan në zona të shpërndara brenda lokalitetit Dalami, ndërsa situata mbetet shumë e tensionuar.

Ndërkohë, ushtria sudaneze njoftoi se ka rimarrë disa zona në perëndim të Abbasiya Tagalit pas përleshjeve me RSF dhe aleatët e saj nga fraksioni SPLM-North. Dy ditë para kësaj, ushtria kishte zmbrapsur një sulm të RSF mbi Kertala.

Zhvendosja masive e fundit vjen pas sulmeve të RSF-së dhe aleatëve të saj në disa fshatra të Kordofanit të Jugut, ku raportohet se janë rrëmbyer të rinj për rekrutime të detyruara.

Rajoni i tre Kordofaneve ka qenë skenë luftimesh të ashpra për javë të tëra, duke detyruar dhjetëra mijëra persona të largohen. Që nga fillimi i konfliktit mes ushtrisë sudaneze dhe RSF-së në prill 2023, mbi 40,000 njerëz janë vrarë dhe rreth 12 milionë janë zhvendosur, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. /mesazhi

