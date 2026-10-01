OKB: Mbi 9 mijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite

Zëvendësdrejtuesi i Zyrës së të Drejtave të Njeriut të OKB-së në Palestinë, Neil Tobin ka deklaruar se deri më tani më shumë se 9 mijë palestinezë janë të mbajtur në burgjet izraelite.
Duke folur në sesionin e 63-të të Këshillit të të Drejtave të Njeriut, Tobin tha se një e treta e palestinezëve në burgjet izraelite mbahen në paraburgim administrativ, ndërsa mbi 1,000 nga Gaza janë të ndaluar si “luftëtarë të paligjshëm”.
Ai theksoi se kushtet në burgje “i ekspozojnë të ndaluarit palestinezë ndaj privimit të zgjatur dhe arbitrar të lirisë, torturës dhe trajtimeve të tjera të këqija, si dhe zhdukjes së detyruar”.
Sipas tij, situata është përkeqësuar që nga viti 2023. Zyra e të Drejtave të Njeriut e OKB-së në Territorin e Okupuar Palestinez ka dokumentuar 92 vdekje të palestinezëve në paraburgimin izraelit.
Një nga viktimat, 17-vjeçari Walid al-Basha, vdiq në mars 2025 në një burg izraelit me shenja të rënda urie.
“Përveçse dhe derisa çdo vdekje të bëhet objekt i një hetimi që plotëson standardet ndërkombëtare dhe hedh poshtë pretendimet për keqbërje, Izraeli mbetet përgjegjës për çdo vdekje të vetme në paraburgim”, deklaroi Tobin.
Ai bëri thirrje për “qasje të rregullt dhe të papenguar të organeve të pavarura monitoruese me akses konfidencial” te të gjithë të ndaluarit palestinezë, si dhe për lirimin e të gjithë palestinezëve të mbajtur arbitrarisht në burgjet izraelite. /tema