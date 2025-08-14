OKB pritet të akuzojë Izraelin për përdorim të dhunës seksuale ndaj palestinezëve

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka paralajmëruar se ekzistojnë prova që forcat izraelite kanë përdorur dhunë seksuale ndaj palestinezëve dhe se ushtria e Izraelit mund të përfshihet vitin e ardhshëm në listën e autorëve të dyshuar për krime të tilla.
Raporti vjetor për dhunën seksuale në konflikte, i cili publikohet të enjten, përmend raste të dhunës mbi organet gjenitale, zhveshje të detyruar të zgjatura dhe kontrolle poshtëruese ndaj të burgosurve palestinezë.
Izraeli e ka quajtur raportin “akuza të pabaza”, ndërsa në dokument përmendet edhe Hamasi si i dyshuar për shkelje të ngjashme, gjë që grupi e ka mohuar. /mesazhi