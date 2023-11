OKB: Tragjedia është e paprecedentë në Rripin e Gazës

Shkalla e tragjedisë në Gaza “është e paprecedentë”, sipas Komisionerit të Përgjithshëm Philippe Lazzarini i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punët për Refugjatët Palestinë në Lindjen e Afërt (UNRWA), i cili u kthye nga një vizitë në zonë.

Lazzarini tha në një deklaratë se udhëtimi shënoi herën e parë që ai u lejua në Rripin e Gazës që nga fillimi i luftës gati katër javë më parë. Ai e quajti atë “një nga ditët më të trishtuara në punën time humanitare”.

“Unë u takova me palestinezë të zhvendosur të strehuar në një nga shkollat ​​e UNRWA në Rafah,” tha ai për vizitën e tij. “Ata më treguan se ku ishte dëmtuar gjatë bombardimeve. Një person u vra dhe më shumë se 80 u plagosën. Vendi ishte i mbipopulluar. Nivelet e shqetësimit dhe kushtet josanitare të jetesës ishin përtej të kuptuarit.”

“Të gjithë kërkonin vetëm ujë dhe ushqim,” kujton ai. “Në vend që të ishin në shkollë, të mësonin, fëmijët kërkonin një gllënjkë ujë dhe një copë bukë. Ishte trishtim i zemrës. Mbi të gjitha, njerëzit kërkonin një armëpushim. Ata duan që kjo tragjedi të marrë fund.”

Lazzarini vazhdoi duke thënë se UNRWA “është bërë linja e fundit e mbetur e shpëtimit për mbijetesë”, duke vënë në dukje se nevojat themelore “po mbarojnë shpejt”. Ai theksoi se agjencia “do të vazhdojë të qëndrojë me refugjatët palestinezë dhe pjesën tjetër të komuniteteve palestineze”, dhe gjithashtu rinovoi thirrjet për një armëpushim humanitar.

"Most of our staff are like the rest of the population, they are displaced and they are also struggling …despite that, we continue … working around the clock to make the impossible, possible," @UNRWA chief Philippe Lazzarini pic.twitter.com/6CNGBzSxA4

— UN News (@UN_News_Centre) November 1, 2023