OnePlus 13 debuton globalisht më 7 Janar 2025

OnePlus 13 është një prej smartfonëve më të pritur për shkak të suksesit që OnePlus 12 pati i cili debutoi një vit më parë.

Kompania ka vendosur zyrtarisht një datë për debutimin. OnePlus tha se gjenerata e 13-të e smartfonit do të mbërrijë më 7 Janar 2025 për përdoruesit në mbarë botën.

Lançimi do të bëhet krahas kufjeve të reja wireless OnePlus Buds 3 Pro. Smartfoni ka një dizajn një hollë me tre kamera të pasme me një konfigurim që jemi mësuar ta shohim prej 3 gjeneratash.

OnePlus 13 fuqizohet nga çipi i ri Snapdragon 8 Elite dhe bazohet në Oxygen OS 15 ndërtuar mbi Android 15. Kompania ka certifikimin IP69 që do të thotë se mund të vendohet në ujë në temperaturë prej 79 gradë celsius.

Debutimi më 7 Janar përkon me evenimentin vjetor të teknologjisë CES 2025 që mbahet në Las Vegas.