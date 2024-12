OnePlus 13 me procesorin e ri Snapdragon 8 Elite mbërrin në Janar

Përmes një postimi në OnePlus Community ditën e sotme, Pete Lau zyrtarisht zbuloi se OnePlus 13 do të shohë lançimin jashtë Kinës në Janar të vitit të ardhshëm.

Pas debutimit në Kinë në Tetor, sot është konfirmuar se OnePlus 13 do të jetë i disponueshëm globalisht prej Janarit 2025 por kompania nuk dha një datë fikse.

Përmes një postimi në OnePlus Community ditën e sotme, Pete Lau zyrtarisht zbuloi se OnePlus 13 do të shohë lançimin jashtë Kinës në Janar të vitit të ardhshëm.

Data e saktë nuk u përmend por duke qenë se OnePlus 12 debutoi në Dhjetor, me shumë gjasa pasardhësi do të mbërrijë në fillim të muajit të ardhshëm. Një faqe në uebsajtin e OnePlus sugjeron se debutimi global i OnePlus 13 do të bëhet më 5 Janar.

OnePlus 13 do të jetë një prej telefonëve të parë me çipin Snapdragon 8 Elite ndërsa sjell edhe kamera të reja, një ekran të rrafshët e shumë risi të tjera.