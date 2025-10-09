OpenAI: Mund të përdorni aplikacione të palëve të treta si Spotify dhe Canva në ChatGPT

OpenAI dhe drejtori ekzekutiv Sam Altman duan që ChatGPT të evoluojë përtej një mjeti bisedor në një asistent digjital të plotë – një që mund të përdorë aplikacione të tjera për ju, shkruan Mashable.
Kompania njoftoi një iniciativë të re për të krijuar një “gjeneratë të re aplikacionesh në ChatGPT”, duke u lejuar përdoruesve të lidhen dhe të bashkëveprojnë drejtpërdrejt me shërbimet e palëve të treta brenda chatbot-it, transmeton Telegrafi.
Veçoria e re u zbulua gjatë Ditës së Zhvilluesve të OpenAI, gjatë së cilës kompania shfaqi disa demo të drejtpërdrejta që theksonin se si kjo mund të funksiononte në praktikë.
Në një shembull, ChatGPT u lidh me Spotify për të gjeneruar një listë dëgjimi bazuar në këngët e preferuara të përdoruesit, të krijuara dhe të ruajtura automatikisht brenda aplikacionit Spotify.
Një tjetër demo tregoi një inxhinier të OpenAI që etiketonte Canva në bisedë për të hartuar një poster për një biznes që shëtiste qentë.
Pasi specifikoi se duhet të dukej i çuditshëm dhe i ndritshëm me një font sans-serif, ChatGPT ktheu disa opsione posteri të gjeneruara përmes Canva.
Sistemi u kërkon përdoruesve leje herën e parë që një aplikacion lidhet, por pasi të miratohet, mund ta përdorë atë aplikacion lirisht në bisedat e ardhshme.
OpenAI gjithashtu demonstroi integrime arsimore dhe të pasurive të paluajtshme, si krijimi i një plani mësimor për të mësuarit automatik përmes Coursera dhe gjetja e shtëpive në shitje në Pittsburgh përmes Zillow.
Duke filluar nga sot, përdoruesit e ChatGPT mund të lidhen me aplikacione duke përfshirë Spotify, Canva, Booking.com, Expedia, Coursera, Zillow dhe Figma.
Altman shtoi se më shumë integrime, të tilla si DoorDash dhe Uber, do të vijnë më vonë këtë vit. Përveç kësaj, zhvilluesit së shpejti do të jenë në gjendje të paraqesin aplikacionet e tyre për shqyrtim dhe publikim brenda ChatGPT.
OpenAI gjithashtu planifikon të lansojë një drejtori të dedikuar aplikacionesh, duke u dhënë përdoruesve një mënyrë më të lehtë për të zbuluar dhe instaluar integrimet.
Sa i përket monetizimit, Altman thotë se kompania do të ndajë më shumë detaje në të ardhmen e afërt.
Ky shtytje shënon një hap kyç në vizionin më të gjerë të OpenAI për IA-në agjentike, veçanërisht pasi kompania prezantoi së fundmi Instant Checkout, një veçori që u lejon përdoruesve të bëjnë blerje direkt në chat.