OpenAI shtyn në Vjeshtë lançimin e asistentëve zanorë të ChatGPT

Komunikimi zanor të ChatGPT ka qenë pjesë e saj që prej 2023. Por muajin e kaluar OpenAI tregoi një version të përmirësuar duke e bërë chatbotin të duken më njerëzor.

Muajin e kaluar OpenAI zbuloi planet për të sjellë asistentët zanorë të ChatGPT por ditën e Marte kompania njoftoi se ky funksionalitet “advanced Voice Mode” kërkon më tepër kohë për tu zhvilluar.

Funksionaliteti do të jetë i disponueshëm për një numër të vogël përdoruesish për të grumbulluar feedback dhe më pas do të lançohet për të gjithë përdoruesit me pagesë të ChatGPT në Vjeshtë.

Komunikimi zanor të ChatGPT ka qenë pjesë e saj që prej 2023. Por muajin e kaluar OpenAI tregoi një version të përmirësuar duke e bërë chatbotin të duken më njerëzor.

Një demo ku ChatGPT fliste me zërin e Samantha të filmit Her të 2013-ës aktruar nga Scarlett Johansson u prezantua ndërsa kjo e fundit akuzoi OpenAI se ka kopjuar zërin e saj pa autorizim.

Një tjetër funksionalitet ku ChatGPT përdor kamerën për të njohur ambientin për rreth jush është shtyrë