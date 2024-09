OpenAI shtyn përpara “planet fitimprurëse” dhe është në bisedime për t’i dhënë Sam Altmanit “pjesën e tij”

Prodhuesi i ChatGPT, OpenAI po punon për një plan për të ristrukturuar biznesin bazë në një korporatë fitimprurëse që nuk do të kontrollohet më nga bordi i saj jofitimprurës.

Kështu kanë thënë për Reuters njerëz të njohur me këtë çështje, në një lëvizje që do ta bëjë kompaninë më tërheqëse për investitorët.

Organizata jofitimprurëse OpenAI do të vazhdojë të ekzistojë dhe do të zotërojë një pakicë të aksioneve në kompaninë fitimprurëse, kanë thënë burimet.

Lëvizja mund të ketë gjithashtu implikime për mënyrën se si kompania menaxhon rreziqet e AI në një strukturë të re qeverisëse.

Shefi ekzekutiv Sam Altman do të marrë gjithashtu kapital për herë të parë në kompaninë fitimprurëse, e cila mund të jetë 150 miliardë dollarë pas ristrukturimit.

“Ne mbetemi të fokusuar në ndërtimin e AI që përfitojnë të gjithë dhe po punojmë me bordin tonë për t’u siguruar që jemi në pozicionin më të mirë për të pasur sukses në misionin tonë. Organizata jofitimprurëse është thelbësore për misionin tonë dhe do të vazhdojë të ekzistojë”, ka thënë zëdhënësi i OpenAI.

Detajet e strukturës së propozuar të korporatës, të raportuara fillimisht nga Reuters, nxjerrin në pah ndryshime të rëndësishme të qeverisjes që ndodhin prapa skenave në një nga kompanitë më të rëndësishme të AI.

Plani është ende duke u diskutuar me avokatët dhe aksionarët dhe afati kohor për përfundimin e ristrukturimit mbetet i pasigurt, kanë thënë burimet.

Ristrukturimi vjen gjithashtu në mes të një sërë ndryshimesh drejtuese në kompani.

Shefja e teknologjisë për një kohë të gjatë e OpenAI, Mira Murati njoftoi papritur largimin e saj nga kompania të mërkurën – e “shoqëruar” nga dy drejtues të tjerë.

E themeluar në vitin 2015 si një organizatë kërkimore jofitimprurëse e AI, OpenAI shtoi entitetin fitimprurës OpenAI LP në 2019 si një degë e saj jofitimprurëse, duke siguruar kapital nga Microsoft (MSFT.O), për të financuar kërkimin e saj.

Kompania tërhoqi vëmendjen globale me lansimin e ChatGPT në fund të vitit 2022, i cili është bërë një nga aplikacionet me rritje më të shpejtë në histori me mbi 200 milionë përdorues aktivë në javë, duke ndezur një garë globale për të investuar në AI.