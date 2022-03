Operacioni “Pika”, 50 të arrestuarit sot dalin para gjykatës

Sot do të dalin para gjykatës së procedurës paraprake 48 zyrtarë policorë dhe 2 zyrtarët doganorë, të arrestuar një ditë më parë, sipas operacionit të koduar me emrin “Pika”.

Për 50 të arrestuarit pritet të vendoset lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) për caktimin e masës së paraburgimit.

Prokurori i PSRK-së, Ilir Morina, ka thënë se është vendim i gjykatës që të ndahet rasti në dy pjesë në këtë fazë të procedurës paraprake.

Ndryshe, një ditë më parë Inspektorati Policor i Kosovës (IPK), përmes një komunikate për medie, ka njoftuar se me urdhër të Prokurorisë Speciale ka realizuar operacionin e koduar me emrin “Pika” që ka filluar qysh në orët e hershme të mëngjesit të së hënës në Gjakovë dhe Prizren, i cili ka rezultuar me arrestimin e 50 personave.

Aty thuhej se operacionit i ka paraprirë një hetim rreth një vjeçar me dyshimin për përfshirje në aktivitete të kundërligjshme të një numri të zyrtarëve policorë lidhur me veprat penale “marrje e ryshfetit” dhe “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.