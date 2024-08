Orari i çerekfinaleve të Superkupës së Kosovës në basketboll

Qyteti i Prizrenit do të jetë mikpritës i Superkupës së Kosovës në basketboll dhe tashmë është zbuluar orari i ndeshjeve çerekfinale.

Spektakli i basketbollit do të fillojë në qytetin e bukur dhe historik të Prizrenit.

Pasi janë caktuar çiftet çerekfinale, tashmë dihet edhe orari i ndeshjeve, që zhvillohet më 7 dhe 8 shtator.

Më 9 shtator do të zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale, derisa finalja e madhe më 11 shtator.

Në ndeshjet çerekfinale, fituesja e Kupës, Superkupës dhe kampionia Trepça do të ndeshet me Borën, që ka hyrë nga Liga e Parë, derisa Sigal Prishtina do të ndeshet me Vëllaznimin.

Dueli mes Trepçës dhe Borës zhvillohet të shtunën e 7 shtatorit me fillim të orës 18:00, dhe nga ora 20:00 fillon përballja mes Prishtinës dhe Vëllaznimit.

Fituesit e këtyre dueleve do të përballen mes vete.

Të dielën sfidë interesante shihet mes Pejës dhe Proton Cable Prizrenit që fillon nga ora 17:00 dhe Golden Eagle Ylli e Bashkimit ndeshen nga ora 20:00, ku po ashtu fituesit e këtyre dueleve përballen në gjysmëfinale.

Turenu i SuperKupës do të jet një “nxemje” e fuqishme para fillimit të sezonit të ri.