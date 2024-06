Kryeministri hungarez, Viktor Orban akuzoi aleatët e tij perëndimorë se duan ta tërheqin Hungarinë në një konflikt të armatosur, njëjtë si gjatë Luftës së Parë Botërore dhe Luftës së Dytë Botërore, madje duke i krahasuar me Adolf Hitlerin.

“Kam rishqyrtuar” në dritën e pushtimit rus të Ukrainës “dokumentet që lidhen me negociatat midis Hitlerit” dhe udhëheqësit hungarez Miklos Horthy, tha Orban për radion shtetërore hungareze.

“Hungaria ishte nën presion të jashtëzakonshëm për të dërguar sa më shpejt të jetë e mundur më shumë ushtarë në front dhe për të dëbuar më shumë hebrenj” në kampet e vdekjes. Nuk po them se ajo që po përjetojmë sot ka arritur të njëjtin nivel, por ne po ecim në atë drejtim ,” vuri në dukje lideri i vetëm i një shteti anëtar të BE që ka mbajtur marrëdhënie të ngushta dypalëshe me Rusinë pavarësisht luftës.

Orban dënoi gjithashtu vendimin e qeverive perëndimore, të marrë, sipas tij, nën presionin e NATO-s , për të lejuar Kievin të përdorë armët që ata ofrojnë kundër objektivave në Rusi.

“Rusët kanë thënë se sa më efektive të jenë armët e përdorura kundër tyre, aq më tej ata do të përparojnë”, kujtoi kryeministri hungarez. /abcnews