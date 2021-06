ORCA zbulon plagjiaturën e Ardian Kastratit dhe Bujar Dugollit

Në fillim të këtij viti, ORCA ka pranuar një denoncim anonim ku tregohej se një punim me emrin “DIPLOMACY THROUGH THE AGES OF HISTORY: THEORETICAL ANALYSES OF THE CONCEPT”, i botuar në vitin 2017 me autorët Ardian Kastrati dhe Bujar Dugolli, që të dy profesorë në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, kishte elemente të plagjiaturës.

Me të marrë këtë informacion, stafi i ORCA’s, punimin në fjalë e futi në platformën ndërkombëtare anti-plagjiaturë Turnitin, e cila përdoret globalisht për të verifikuar origjinalitetin e punimeve të kësaj natyre. Pas testimit të punimit, rezultati doli të jetë shokues: shumica e tekstit të punimit është i ngjashëm me burime të tjera.

Autorët e këtij punimi Ardian Kastrati dhe Bujar Dugolli, kanë marrë pjesë të tekstit nga burime të ndryshme duke i përdorur në punimin e tyre dhe duke mos treguar se nga i kanë marr ato, rrjedhimisht duke i paraqitur këto pjesë sikurse janë pjesë të punës së tyre akademike.

Pas raportit të Turnitin, hulumtuesit e ORCA-s i kanë filtruar vetëm pjesët e kopjuara pa fusnotë, dhe përsëri doli që një pjesë e konsiderueshme e punimit është e gjitha plagjiaturë.

Për më tepër, Ardian Kastrati në vitin 2020 dhe Bujar Dugolli në vitin 2018, ishin avancuar duke e përdorur punimin në fjalë. Dhe vetëm falë këtij punimi, ata kanë arritur ta plotësojnë numrin e punimeve shkencore të nevojshme për avancim në pozitat e tyre aktuale, profesor asistent Ardian Kastrati dhe Bujar Dugolli në pozitën profesor i rregullt.

Ne në ORCA jemi jashtëzakonisht të shqetësuar me këtë fakt. Dukuria e plagjiaturës nuk i prekë vetëm studentët, por siç është dëshmuar dhjetëra herë, ajo është tejet e përhapur edhe tek profesorët, të cilët mes tjerash supozohet të jenë edhe gardianë të etikës akademike.

Personat të cilët përfaqësojnë pozita më peshë të lartë publike siç janë ajo e Deputetit të Republikës së Kosovës në rastin e Ardian Kastratit, apo profesor i rregullt në UP në rastin e Bujar Dugollit, nuk duhet kurrsesi të kenë probleme të tilla me Integritet Akademik dhe as nuk duhet të kalojnë pa u ndëshkuar për këtë gjë.

Vlen të shtohet se Ardian Kastrati, tashmë ka një vërejtje me shkrim nga Këshilli i Etikës në kuadër të UP-së, për shkak të ofendimeve dhe gjuhës seksiste që e kishte bërë në drejtim të Presidentes së Republikës, e cila ishte edhe pjesë e stafit të UP-së.

Andaj, ne ftojmë organet udhëheqëse të Universitetit të Prishtinës të iniciojnë procedurat për verifikimin e këtyre dëshmive dhe si rrjedhojë të merren masa në përputhje me Kodin e Etikës dhe Rregulloren për Procedura Disiplinore.

Nëse kjo nuk ndodhë, i bie që universiteti nuk ka vullnet të merret me rastet e kësaj natyre, kështu duke i bërë dëm të pariparueshëm besimit të shoqërisë kosovare, se ky institucion si të gjitha institucionet publike në Kosovë, nuk duan rregull dhe ndryshim pozitiv.

ORCA është në kontakt direkt me platformën Turnitin, për blerje të programit me qasje të plotë, në mënyrë që kësaj platforme të ia nënshtrojë një sërë punimesh shkencore dhe punimet e doktoratës të figurave kryesore në jetën publike dhe në universitetet publike në Kosovë.